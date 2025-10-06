Силовые структуры
В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

СК просит заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь» Дзядко
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Следствие просит заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство уже поступило в суд.

Дзядко объявили в розыск. Сообщалось, что он опубликовал в мессенджере фейки о Российской армии против мирного населения Украины.

Известно, что журналист живет в Нидерландах. Ранее он заявил о желании вернуться в Россию.

