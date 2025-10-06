Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
11:09, 6 октября 2025Спорт

В «Рубине» рассказали о мешающей трансферам иностранцев антироссийской пропаганде

Дзюба из «Рубина»: Трансферам иностранцев мешает антироссийская пропаганда
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о вещи, мешающей трансферам иностранных футболистов в команду. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это антироссийская пропаганда. «У легионеров по-прежнему живы стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. Задают много вопросов, приходится убеждать», — рассказал Дзюба.

Функционер привел в пример черногорца Игора Вуячича, перешедшего в «Рубин» летом 2023 года. По прилету в Россию тот удивился большому количеству людей в аэропорту. «У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого», — отметил футболист.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Стало известно о госпитализации Кашпировского

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости