Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
8 октября
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:14, 6 октября 2025Спорт

В «Спартаке» сменился генеральный директор

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Московский футбольный клуб Спартак в своем Telegram-канале объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора.

«Он продолжит работу в совете директоров "Спартака" и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами», — говорится в заявлении клуба.

Малышева на посту гендиректора красно-белых сменил Сергей Некрасов. С начала 1990-х годов он занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях. 

Об уходе Малышева с поста гендиректора «Спартака» стало известно 5 октября. Эту должность функционер занимал с 2023 года.


    
