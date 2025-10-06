В «Спартаке» сменился генеральный директор

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака»

Московский футбольный клуб Спартак в своем Telegram-канале объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора.

«Он продолжит работу в совете директоров "Спартака" и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами», — говорится в заявлении клуба.

Малышева на посту гендиректора красно-белых сменил Сергей Некрасов. С начала 1990-х годов он занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

Об уходе Малышева с поста гендиректора «Спартака» стало известно 5 октября. Эту должность функционер занимал с 2023 года.