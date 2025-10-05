Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
19:08, 5 октября 2025Спорт

Стало известно об уходе генерального директора «Спартака»

«РБ Спорт»: Олег Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Олег Малышев покинет пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом стало известно «РБ Спорт».

Уточняется, что функционер освободит должность в понедельник, 6 октября. Решение, по информации источника, принято Малышевым по собственной инициативе.

Таже сообщается, что Малышев покинет пост гендиректора, но не сам «Спартак». Он останется в совете директоров клуба. Преемником Малышева должен стать один из менеджеров «Лукойла».

Малышев занимает пост гендиректора «Спартака» с 2023 года. После 11 туров нынешнего сезона команда с 18 очками находится на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

