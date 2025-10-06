Отставной офицер ВС США Крапивник: Военные ВСУ публикуют старые видео с поля боя

Бойцы ВСУ публикуют старые видео в качестве доказательств проведения успешных операций в зоне спецоперации. Об этом рассказал отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran.

«Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили территории или что все еще их удерживают», — подчеркнул эксперт.

Крапивник также отметил, что на этих видео нет дат, позволяющих определить время съемки. При этом все метаданные материалов бойцы стирают.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

Также ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отправляет элитные части на заведомо провальные задания для получения красивой картинки и повышения рейтинга президента Владимира Зеленского.