Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 6 октября 2025Мир

В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

Отставной офицер ВС США Крапивник: Военные ВСУ публикуют старые видео с поля боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы ВСУ публикуют старые видео в качестве доказательств проведения успешных операций в зоне спецоперации. Об этом рассказал отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran.

«Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили территории или что все еще их удерживают», — подчеркнул эксперт.

Крапивник также отметил, что на этих видео нет дат, позволяющих определить время съемки. При этом все метаданные материалов бойцы стирают.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

Также ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отправляет элитные части на заведомо провальные задания для получения красивой картинки и повышения рейтинга президента Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости