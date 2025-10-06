Мир
В Венгрии осудили предложение Зеленского по вступлению Украины в ЕС

Политик Ковач осудил идею Зеленского обойти вето Венгрии для вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач осудил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз. Свое недовольство политик высказал в соцсети X.

«Сегодня Зеленский заявил, что Украина вступит в Евросоюз либо с венгерским премьером Виктором Орбаном, либо без него. Он уверен, что венгерский народ его поддержит», — посетовал Ковач.

Венгерское правительство фактически опросило своих граждан, что они думают о вступлении Украины в ЕС. Результат был очевиден: почти 2,2 миллиона сказали «нет», добавил политик.

Золтан Ковач также настоятельно попросил Зеленского больше не пытаться угадать, что думают венгры.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Министр также напомнил, что Украина сильно зависит от поддержки Европейского союза.

В свою очередь, западный экономист Филип Пилкингтон заявил, что Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека.

