Интернет и СМИ
18:23, 6 октября 2025Интернет и СМИ

Варламов открыл японский порножурнал и обнаружил фотографию Сталина

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что во время визита в Японию обнаружил порножурнал с фотографией Иосифа Сталина. Об этом он сообщил в видео, доступном на YouTube.

Блогер посетил офис журналиста и эксперта по японской порнографии Рио Ясуды и обнаружил там экземпляр редкого эротического журнала, который выпускали во второй половине XX века. На его страницах Варламов заметил портрет Сталина и фотографию улицы Москвы. Другой специалист по контенту для взрослых, принявший участие в выпуске блогера, заявил, что название материала с этими иллюстрациями переводится с японского как «Пять жен, что окружали Сталина». «Вот извращенцы», — возмутился Варламов.

Ясуда объяснил, что раньше японцы были убеждены, что иностранцы намного более раскрепощены, в том числе и в сексе. «А значит, там [за границей] все куда интереснее, любопытнее, скандальнее. Вот и появились такие статьи», — рассказал специалист.

В той же поездке Варламов посетил фестиваль железных пенисов в городе Кавасаки. Он счел мероприятие полезным и важным.

