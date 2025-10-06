Варламов посетил фестиваль железных пенисов и назвал его полезным мероприятием

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил синтоистский праздник Канамара-мацури, или фестиваль железных пенисов, проходящий в городе Кавасаки в Японии, и поделился впечатлениями. В видео, доступном на YouTube, он назвал мероприятие полезным.

По словам блогера, торжество, на котором демонстранты несут фигуры в виде фаллоса разного цвета и размера, а также плакаты с его изображением, связано с японской легендой о злом духе, попытавшимся разрушить семейное счастье одной пары.

«Молодая девушка стала жертвой ревнивого демона. Острозубый черт завидовал ее счастливому браку. Он залез к ней во влагалище и во время секса откусил пенис ее мужа. Но девушка нашла выход: она пришла к кузнецу, который жил здесь, в Кавасаки. Мастер выковал железный фаллос для ее мужа», — рассказал Варламов. Когда демон попытался снова укусить мужа девушки во время их полового акта, то сломал зубы и перестал мешать супружеской паре, закончил историю блогер.

Варламов отметил, что мифическое существо в этой истории символизировало заболевания, передающиеся половым путем, которыми, в частности, заражались японские гейши. Блогер добавил, что средства, собранные на фестивале, направляют на профилактику вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). «Удивительно, но фестиваль железных пенисов — это действительно полезное и важное мероприятие», — оценил праздник блогер.

