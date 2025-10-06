Велосипедист получил ранение при атаке БПЛА на Курскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал 41-летнего жителя поселка Коренево в Курской области, который ехал на велосипеде. О состоянии пострадавшего рассказал губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате удара у мужчины осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу», — написал губернатор области.

Он также призвал жителей региона соблюдать осторожность, поскольку «враг продолжает свои подлые удары».

