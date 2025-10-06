Россия
21:25, 6 октября 2025Россия

Велосипедист получил ранение при атаке БПЛА на Курскую область

Хинштейн: Вражеский БПЛА атаковал велосипедиста в Коренево Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал 41-летнего жителя поселка Коренево в Курской области, который ехал на велосипеде. О состоянии пострадавшего рассказал губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате удара у мужчины осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу», — написал губернатор области.

Он также призвал жителей региона соблюдать осторожность, поскольку «враг продолжает свои подлые удары».

Ранее стало известно, что дроны атаковали Тюмень впервые с начала спецоперации (СВО). Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

