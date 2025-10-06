Возможность отставки Макрона спрогнозировали

Аналитик Федоров: Вопрос об отставке Макрона встанет, если кризис не решится

Президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться перед угрозой досрочного ухода с поста. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров на фоне отставки французского премьера Себастьяна Лекорню, передает RT.

Однако, как отметил аналитик, вопрос об отставке встанет только в том случае, если политический кризис во Франции не решится даже после возможных досрочных парламентских выборов.

«Логичный выход из этого — назначение новых парламентских выборов, которые должны пройти, но уверенности в том, что это сделает состав нижней палаты более устойчивым и появится какое-то партийное большинство, нет. Поэтому ситуация политического кризиса не разрешается», — отметил Федоров.

Эксперт подчеркнул, что сам Макрон постарается избежать своей отставки, поскольку ее последствия нанесли бы удар по всей системе Пятой республики и поставили под угрозу устойчивость ее институтов.

6 октября Себастьян Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, со стороны правых партий.

