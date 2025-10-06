Задержаны пособники по делу миллиардера Сулейманова

ТАСС: В Дагестане задержаны пособники Сулейманова по делу об организации убийств

Как минимум трое пособников миллиардера Ибрагима Сулейманова задержаны в Дагестане. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным стражей порядка, подельники фигуранта задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Они могут быть причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова.

Убийство до конца так и не довели, жертва осталась жива.

Ранее сообщалось, что миллиардеру Сулейманову может грозить пожизненное заключение. Санкции статей, вменяемых олигарху, исключительно суровы.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. В нынешнем году правоохранителям удалось найти свидетеля, который дал показания против фигуранта.

