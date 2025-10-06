Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 6 октября 2025Бывший СССР

Залужный назвал сверхважный показатель отставания Украины

Залужный: Удар «Орешником» по «Южмашу» показал отставание Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удар «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровске наглядно показал технологическое отставание Украины, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом он написал в статье для украинского портала «Милитарный».

«Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на Днепр в ноябре 2024 года», — заметил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить по офису президента Украины Владимира Зеленского «Орешником». Он добавил, что бомбоубежища не помогут украинским чиновникам спастись от Вооруженных сил России. Парламентарий также призвал Зеленского быть осторожнее в своих высказываниях.

Украинская разведка между тем также признавала, что страна не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Стало известно о госпитализации Кашпировского

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости