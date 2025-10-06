Залужный назвал сверхважный показатель отставания Украины

Залужный: Удар «Орешником» по «Южмашу» показал отставание Украины

Удар «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровске наглядно показал технологическое отставание Украины, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом он написал в статье для украинского портала «Милитарный».

«Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на Днепр в ноябре 2024 года», — заметил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить по офису президента Украины Владимира Зеленского «Орешником». Он добавил, что бомбоубежища не помогут украинским чиновникам спастись от Вооруженных сил России. Парламентарий также призвал Зеленского быть осторожнее в своих высказываниях.

Украинская разведка между тем также признавала, что страна не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».