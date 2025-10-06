Названы профессии с ростом зарплат в 2026 году

Проведя анализ современных тенденций рынка труда, можно спрогнозировать, что специалисты целого ряда профессий, скорее всего, получат возможность значительно увеличить свои доходы благодаря растущему спросу на их компетенции и ограниченному предложению квалифицированных кадров на рынке, сообщила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. О том, чьи зарплаты повысятся в 2026 году, она рассказала «Ленте.ру».
Цифровая трансформация экономики, ускорившаяся в последние годы, создает беспрецедентные возможности для профессионалов в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, отметила эксперт. Потребность в таких специалистах характеризуется экспоненциальным ростом во всех отраслях экономики, добавила она.
«Учитывая тот факт, что цифровизация и использование ИИ несет очень много положительного при их внедрении практически во всех отраслях экономики, однако ее же инструментами пользуются и мошенники. Следовательно, специалисты по кибербезопасности также окажутся в особенно выгодном положении, поскольку растущая цифровизация бизнес-процессов и увеличение количества киберугроз заставляют компании инвестировать колоссальные средства в защиту своих информационных активов», — поделилась экономист.
Разработчики программного обеспечения, в частности, специализирующиеся на облачных технологиях, мобильной разработке и создании систем автоматизации, также продолжат ощущать устойчивый рост своих доходов, убеждена Капустина. Причина кроется в том, что цифровая экономика требует постоянного создания инновационных технологических решений и модернизации существующих систем, объяснила собеседница «Ленты.ру».
Инженеры и аналитики больших данных также будут одними из самых высокооплачиваемых специалистов, учитывая необходимость и растущую востребованность принятия решений на основе большого объема информации во всех сферах бизнеса
Медицинские профессии, особенно связанные с телемедициной, биоинформатикой и персонализированной медициной, продемонстрируют значительный рост доходов, уверена специалист. Причиной интереса к данным профессиям станут технологические инновации и демографические изменения в сфере здравоохранения, что создаст новые ниши для высококвалифицированных специалистов, указала она.
«Интерес к зеленой экономике откроет новые горизонты для специалистов по устойчивому развитию, инженеров по возобновляемой энергетике и экологов, поскольку глобальный переход к углеродно-нейтральной экономике требует масштабных инвестиций и привлечения высококвалифицированных кадров, способных решать сложные экологические и технологические задачи современных трендов», — заключила экономист.
