Названы профессии с ростом зарплат в 2026 году

Экономист Капустина предрекла рост зарплат специалистам по киберугрозам

Проведя анализ современных тенденций рынка труда, можно спрогнозировать, что специалисты целого ряда профессий, скорее всего, получат возможность значительно увеличить свои доходы благодаря растущему спросу на их компетенции и ограниченному предложению квалифицированных кадров на рынке, сообщила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. О том, чьи зарплаты повысятся в 2026 году, она рассказала «Ленте.ру».

Цифровая трансформация экономики, ускорившаяся в последние годы, создает беспрецедентные возможности для профессионалов в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, отметила эксперт. Потребность в таких специалистах характеризуется экспоненциальным ростом во всех отраслях экономики, добавила она.

«Учитывая тот факт, что цифровизация и использование ИИ несет очень много положительного при их внедрении практически во всех отраслях экономики, однако ее же инструментами пользуются и мошенники. Следовательно, специалисты по кибербезопасности также окажутся в особенно выгодном положении, поскольку растущая цифровизация бизнес-процессов и увеличение количества киберугроз заставляют компании инвестировать колоссальные средства в защиту своих информационных активов», — поделилась экономист.

Разработчики программного обеспечения, в частности, специализирующиеся на облачных технологиях, мобильной разработке и создании систем автоматизации, также продолжат ощущать устойчивый рост своих доходов, убеждена Капустина. Причина кроется в том, что цифровая экономика требует постоянного создания инновационных технологических решений и модернизации существующих систем, объяснила собеседница «Ленты.ру».

Инженеры и аналитики больших данных также будут одними из самых высокооплачиваемых специалистов, учитывая необходимость и растущую востребованность принятия решений на основе большого объема информации во всех сферах бизнеса Надежда Капустина экономист

Медицинские профессии, особенно связанные с телемедициной, биоинформатикой и персонализированной медициной, продемонстрируют значительный рост доходов, уверена специалист. Причиной интереса к данным профессиям станут технологические инновации и демографические изменения в сфере здравоохранения, что создаст новые ниши для высококвалифицированных специалистов, указала она.

«Интерес к зеленой экономике откроет новые горизонты для специалистов по устойчивому развитию, инженеров по возобновляемой энергетике и экологов, поскольку глобальный переход к углеродно-нейтральной экономике требует масштабных инвестиций и привлечения высококвалифицированных кадров, способных решать сложные экологические и технологические задачи современных трендов», — заключила экономист.

