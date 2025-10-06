Золото обновило исторический максимум

Цены на золото обновили исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, почти достигнув 3950 долларов за унцию. Об этом следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX).

Цена на золото после открытия торгов выросла более чем на один процент и достигла 3949,3 доллара за унцию. После этого стоимость немного упала и осталась в диапазоне от 3943 до 3948 доллара.

По данным агентства Bloomberg, стоимость золота в 2025 году выросла почти на 50 процентов. Одним из факторов роста цены стала экономическая и геополитическая неопределенность, возникшая после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее стало известно, что в последний месяц лета 2025 года центральные банки приобрели около 15 тонн золота. Единственными регуляторами, которые продавали золото, оказались ЦБ России и Индонезии. Отечественный ЦБ реализовал три тонны этого драгоценного металла.