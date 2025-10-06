Ценности
03:58, 6 октября 2025

Звезда «Дивергента» вышла в свет в прозрачном платье

Актриса Шейлин Вудли в прозрачном платье появилась на показе Roger Vivier
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Dave Benett / Getty Images

Американская актриса Шейлин Вудли в откровенном образе появилась на показе бренда Roger Vivier, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Снимки публикует Page Six.

Звезда «Дивергента» вышла в свет в кружевном мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала нижнее белье из атласа. В руках знаменитость держала небольшую коричневую сумку, а в качестве обуви предпочла босоножки на шпильке.

При этом волосы Вудли стилисты распустили, также сделав ей макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров актриса отказалась.

В августе Шейлин Вудли в ультракоротком платье пришла на Венецианский кинофестиваль.

.
