14:47, 7 октября 2025

19-летняя невеста Лепса пошутила о следующем муже

19-летняя невеста Лепса заявила, что ждет дорогих подарков от следующего мужа
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба пошутила о дорогих подарках от исполнителя. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

19-летняя девушка прокомментировала фотографии с Недели моды в Париже, на которых жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес демонстрируют свои массивные кольца с бриллиантами. Общая стоимость украшений оценивается в 12 миллионов долларов.

«Что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться», — написала Киба, добавив к публикации смеющийся эмодзи.

Ранее Лепс рассказал о готовящейся свадьбе с 19-летней избранницей. 63-летний певец опроверг слухи о том, что тайно расписался с возлюбленной, и пообещал сделать это мероприятие публичным. Он назвал будущее торжество «свадьбой десятилетия» и уточнил, что до статуса «свадьбы века» ему не хватает «миллионов триста».

