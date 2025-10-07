Ценности
19:18, 7 октября 2025Ценности

45-летняя Виктория Боня показала фигуру в бюстгальтере и мини-шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ, насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость снялась на фоне бассейна во время поездки в Дубай. Она позировала в черном бюстгальтере с золотистым металлическим декором между чашками и джинсовых мини-шортах голубого оттенка в сочетании с кожаным поясом.

Также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» взяла с собой сумку на цепочке, распустила волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В сентябре Боня в откровенном виде посетила 82-й Венецианский международный кинофестиваль на острове Лидо.

