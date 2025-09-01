Ценности
10:25, 1 сентября 2025

Виктория Боня в откровенном наряде посетила Венецианский фестиваль

Ведущая Виктория Боня в платье с глубоким декольте посетила фестиваль в Венеции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном виде посетила 82-й Венецианский международный кинофестиваль на острове Лидо. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость выбрала для мероприятия облегающее макси-платье. Наряд состоял из красного корсета с глубоким декольте, который обнажал спину, плечи и часть груди, и юбки с полупрозрачными вставками и разрезом сзади.

Также инфлюэнсерша надела босоножки на высоких каблуках, уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.

В июле Виктория Боня примерила микрошорты 13-летней дочери перед камерой.

