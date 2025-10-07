Арестович ответил на вопрос Собчак о переобувании

Алексей Арестович о переобувании: Штук 12-15 пар обуви есть

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответил на вопрос российской журналистки Ксении Собчак о переобувании. Интервью опубликовано на ее Youtube-канале.

Собчак поинтересовалась у гостя о количестве обуви, которой он владеет. «А у вас вообще много пар обуви? Вы часто переобуваетесь?» — задала она вопрос. «Есть немножко, но я не фанат. Ну штук 12-15 пар [обуви] есть», — ответил Арестович и признался, что любит обувь люксового бренда Zegna из-за ее удобства для долгой ходьбы.

Арестович занимал должность советника офиса президента Украины с 2020 года. В январе 2023 года он ушел в отставку. Этому предшествовало его заявление о том, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. После ухода с должности он неоднократно критиковал руководство Украины.