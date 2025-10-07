Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Блогерша показала тело с разных ракурсов и удивила зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ronnigallegos / TikTok

Блогерша Ронни Рэй из Калифорнии сняла тело с разных ракурсов и удивила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале 26-летняя девушка предстала боком к камере. Она позировала в белом кроп-топе, обнажающем плоский живот, и голубых джинсах, демонстрируя стройную фигуру. Затем американка показала внешность спереди. Так, она запечатлела прямоугольный силуэт без ярко выраженной талии, сравнив себя со Спанч Бобом (герой мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» — прим. «Ленты.ру»).

Ролик набрал 21,5 миллиона просмотров. Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях. «Я такого не ожидал», «Я не была готова к такому», «У меня челюсть отвисла», — заявили юзеры.

При этом впоследствии Рэй заявила, что довольна своей внешностью, и вспомнила знаменитостей с подобным типом фигуры. Среди них — актрисы Анджелина Джоли и Кэмерон Диас и манекенщица, актриса Кейт Аптон.

В ноябре 2023 года блогерша Робин Макманус осталась с внешностью героя мультфильма «Шрек» после пластической операции.

