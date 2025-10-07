Мир
15:49, 7 октября 2025Мир

Бывший премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку до истечения срока его полномочий через 18 месяцев. Его слова передает Financial Times.

«Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей — это слишком долго», — отметил Филипп.

Политик также предупредил о «страшном риске», что в результате новых парламентских выборов не сформируется правящее большинство, из-за чего кризис лишь усугубится. В публикации подчеркивается, что экс-премьер является союзником действующего французского президента.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников предрекло Евросоюзу ослабление из-за кризиса во Франции.

