Бывший премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку

Экс-премьер Франции Филипп призвал Макрона уйти в отставку

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку до истечения срока его полномочий через 18 месяцев. Его слова передает Financial Times.

«Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей — это слишком долго», — отметил Филипп.

Политик также предупредил о «страшном риске», что в результате новых парламентских выборов не сформируется правящее большинство, из-за чего кризис лишь усугубится. В публикации подчеркивается, что экс-премьер является союзником действующего французского президента.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников предрекло Евросоюзу ослабление из-за кризиса во Франции.