12:27, 7 октября 2025

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции

Politico: Политическая нестабильность во Франции ослабит Евросоюз
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению Евросоюза. Такой сценарий предсказало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону», — отметил неназванный дипломат. По словам другого источника издания, экономика еврозоны и без кризиса во Франции вызывает много опасений.

Собеседник журнала подчеркнул, что для европейского объединения плохо, когда одно из крупнейших государств-членов находится в «смятении», особенно в нынешней ситуации с безопасностью.

Ранее исполняющая обязанности министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса.

