В правительстве Франции прокомментировали возможность отставки Макрона

Берже: Макрон не собирается уходить в отставку в условиях политического кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса. Об этом заявила и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже, сообщает TF1.

«Этот вопрос не стоит [на повестке дня]», — сказала она.

По словам политика, Макрон был избран и переизбран на свою должность демократическим путем.

Уточняется, что за год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что указывает на политический кризис в стране.

Ранее крайне левый французский политик Жан-Люк Меланшон заявил, что единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка Макрона. Он отметил, что это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал.