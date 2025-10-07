Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 7 октября 2025Мир

В правительстве Франции прокомментировали возможность отставки Макрона

Берже: Макрон не собирается уходить в отставку в условиях политического кризиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jean-Christophe Verhaegen / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку в условиях текущего политического кризиса. Об этом заявила и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже, сообщает TF1.

«Этот вопрос не стоит [на повестке дня]», — сказала она.

По словам политика, Макрон был избран и переизбран на свою должность демократическим путем.

Уточняется, что за год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что указывает на политический кризис в стране.

Ранее крайне левый французский политик Жан-Люк Меланшон заявил, что единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка Макрона. Он отметил, что это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости