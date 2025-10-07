Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

В Красноярске экс-замминистра спорта осужден на 5 лет условно за мошенничество

В Красноярске суд приговорил бывшего первого замминистра спорта региона к лишению свободы на пять лет условно за многомиллионные аферы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ («Организации присвоения денежных средств»). Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему назначено наказание с испытательным сроком четыре года.

По данным следствия, он договорился с управляющим АО «Платинум Арена» о хищениях денег. В 2020 году они придумали криминальную схему. В период с июня 2021 года по декабрь 2022 года между АО «Платинум Арена» и подконтрольным управляющему ООО «СК Вавилон» были заключены договоры на техническое обслуживание МСЗК «Платинум Арена Красноярск» стоимостью более восьми миллионов рублей. Отмечается, что часть работ, предусмотренных договорами, фактически не была выполнена. Кроме того, в январе 2023 года они заключили второй контракт на такие же работы, стоимостью девять миллионов рублей. Часть работа для видимости была выполнена, а другая часть — нет. Так, в период с декабря 2021 по октябрь 2023 года они похитили более 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд отказал осужденному по делу о хищении денег при строительстве метро в Красноярске бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении.