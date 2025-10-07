Культура
15:46, 7 октября 2025

Дочь Робина Уильямса пожаловалась на видео с «ожившим» отцом

Дочь Робина Уильямса призвала фанатов не присылать ей созданные ИИ видео с отцом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Дочь Робина Уильямса Зельда попросила фанатов не присылать ей созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео с «ожившим» отцом. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным Telegram-канала Super.ru, поклонники артиста начали присылать девушке многочисленные видео в директ, на которых Уильямс обращается к ней, смеется или просто спрашивает, как прошел день.

«Перестаньте верить, что я когда-нибудь пойму это. Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка», — написала Уильямс. Она добавила, что это «точно не то», чего бы хотел ее отец.

Ранее в Голливуде разразился скандал вокруг актрисы Тилли Норвуд, которой напророчили славу «новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман». При этом Норвуд не существует в реальности — это сгенерированная искусственным интеллектом модель, принадлежащая студии Xicoia.

