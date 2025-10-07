Силовые структуры
11:48, 7 октября 2025Силовые структуры

Два россиянина пытали пришедшего на застолье в женских трусах друга утюгом

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Лабинске двое местных жителей пытали пришедшего в гости на застолье в женских трусах друга раскаленным утюгом, за что им назначили 6,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, данный инцидент произошел весной 2024 года. Приятели собрались на домашней вечеринке. В какой-то момент двое узнали, что их приятель пришел в женских трусах. Они обвинили его в нетрадиционной сексуальной ориентации (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и стали издеваться. Его били в лицо, живот и грудь, сломали нос и выбили зубы, а также порезали ножом стопу. Затем пострадавшего пытали раскаленным утюгом и заперли в подвале.

Разбиравшиеся в произошедшем правоохранители обнаружили в телефоне одного из фигурантов видео с пытками. На нем друзья требовали у пострадавшего деньги и называли его женским именем. Они рассказали, что он сам просил так к нему обращаться.

Во время суда потерпевший объяснил, что женские трусы надел случайно и они принадлежат его знакомой, у которой он спал, а когда одевался, перепутал белье. Обвиняемые же заявили, что мужчина сам предлагал им интим и хотел заплатить за молчание. В результате суд признал их виновными и приговорил к 6,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве накрыли замаскированный под спа-салон бордель, где силовиков встретили проститутки в трусах.

