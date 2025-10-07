Мир
Глава ЕЦБ призвала согласовать решение по замороженным российским активам

Reuters: Глава ЕЦБ ждет согласия держателей активов России для их использования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала, что любое решение Евросоюза об использовании замороженных российских активов должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют. Также она выразила опасения по поводу последствий данного шага, пишет агентство Reuters.

При этом Лагард отметила, что любое решение по принадлежащим РФ активам должно соответствовать международному праву. Она встревожена тем, что юридически спорный шаг может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не может присвоить замороженные российские активы из-за того, что проценты от их использования страны-члены «Группы семи» пообещали передать Украине в качестве кредитов.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили возможность использовать замороженные российские активы для поддержки украинской армии.

До этого сообщалось, что в случае изъятия замороженных российских активов ЕС, а также Швейцария и Норвегия могут потерять как минимум 266 миллиардов долларов.

