Экономика
17:30, 7 октября 2025Экономика

Азиатскую столицу вновь затопило после тайфуна

Ханой второй раз за две недели накрыл шторм
Виктория Клабукова

Фото: Thinh Tien Nguyen / AP

Ханой вновь затопило после очередного шторма. Вьетнамскую столицу заливает во второй раз за две недели, передает Reuters.

На север азиатской страны обрушился тайфун «Матмо». Дренажные системы города оказались неподготовлены к новым дождям. Ливневые воды заблокировали автодороги, движение в центре Ханоя было перекрыто больше трех часов. Встали и пригородные поезда. Ханойцы шли по колено в воде, кое-где уровень воды доходил до пояса. Ненастье стало причиной задержек и переноса рейсов в международном аэропорту Нойбай. Школы города временно перешли на дистанционное обучение.

Последнее сильное наводнение произошло в Ханое 30 сентября. Супертайфун под названием «Буалой» унес жизни по крайней мере полусотни человек, а ущерб достиг 600 миллионов долларов. При этом по прогнозам метеорологов, до конца года во Вьетнаме возможно до трех новых штормовых циклонов.

Ранее Филиппины и южные провинции Китая накрыл тайфун «Рагаса».

