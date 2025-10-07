Азиатскую столицу вновь затопило после тайфуна

Ханой второй раз за две недели накрыл шторм

Ханой вновь затопило после очередного шторма. Вьетнамскую столицу заливает во второй раз за две недели, передает Reuters.

На север азиатской страны обрушился тайфун «Матмо». Дренажные системы города оказались неподготовлены к новым дождям. Ливневые воды заблокировали автодороги, движение в центре Ханоя было перекрыто больше трех часов. Встали и пригородные поезда. Ханойцы шли по колено в воде, кое-где уровень воды доходил до пояса. Ненастье стало причиной задержек и переноса рейсов в международном аэропорту Нойбай. Школы города временно перешли на дистанционное обучение.

Последнее сильное наводнение произошло в Ханое 30 сентября. Супертайфун под названием «Буалой» унес жизни по крайней мере полусотни человек, а ущерб достиг 600 миллионов долларов. При этом по прогнозам метеорологов, до конца года во Вьетнаме возможно до трех новых штормовых циклонов.

Ранее Филиппины и южные провинции Китая накрыл тайфун «Рагаса».