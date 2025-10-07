Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 7 октября 2025Россия

Россиян лишили возможности получить часть товаров с доставкой от курьеров-мусульман

Совет ДУМ запретил курьерам-мусульманам возить не соответствующие шариату товары
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России выпустил фетву (решение), которым запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов). Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно постановлению, россияне лишились возможности получить от исповедующих ислам курьеров ту часть товаров, которые относятся к категории «харам», то есть к запретным вещам. Так, мусульманам официально запретили возить алкоголь, табачные изделия, свинину, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы.

«Доставка перечисленного является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное», — говорится в заключении совета улемов. Единственное исключение, при котором допускается перевозка харама — транспортировка для уничтожения.

Материалы по теме:
«Может, ее держат в подвале или на цепи» Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
«Может, ее держат в подвале или на цепи»Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
28 апреля 2025
«Значительная часть людей, уехавших в ИГИЛ, из Дагестана» Сколько ваххабитов в России и становятся ли они террористами?
«Значительная часть людей, уехавших в ИГИЛ, из Дагестана»Сколько ваххабитов в России и становятся ли они террористами?
17 июля 2024
«Будут отлавливать как ваххабитов» В Дагестане запретили никабы после терактов. Что с ними не так и почему их боятся?
«Будут отлавливать как ваххабитов»В Дагестане запретили никабы после терактов. Что с ними не так и почему их боятся?
3 июля 2024

При этом мусульманам разрешено возить смешанные грузы — если какая-то часть из заказа является запретной, после доставки курьеру придется заплатить милостыню.

Представители маркетплейсов не комментировали постановление богословов ДУМ. Повысится ли стоимость доставки для россиян из-за запретов, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Рязани мусульманин обратился в суд из-за купленного в ресторане быстрого питания бургера — в его составе был бекон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото без трусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости