Избитая топором модель отреагировала на угрозы экс-министра Подмосковья

Избитая модель Ван отреагировала на угрозы экс-министра Подмосковья Хубутии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Модель Юлия Ван, которую с топором избил бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, отреагировала на его угрозы. Интервью с ней публикует StarHit.

Манекенщица рассказала, что срочно уехала из страны из-за послания от избившего ее экс-возлюбленного. По словам Ван, на судебном заседании по продлению меры пресечения Хубутия подсел к помощнику ее адвоката Высоцкой и шепотом произнес фразу, что у него есть еще топоры. При этом он не знал, что представитель модели ведет аудиозапись заседания.

«По поводу этого инцидента адвокат подал заявление в Следственный комитет. Мы с адвокатом восприняли это как угрозу убийством. Но в СК меня пытаются убедить, что "если бы хотел, то убил бы"», — посетовала пострадавшая и добавила, что неоднократно писала заявления в СК и несколько раз обращалась к руководителю ведомства Александру Бастрыкину с просьбой о личной встрече, но действий от органа пока не последовало.

При этом Ван заявила, что голосовое сообщение с угрозой было не первым. «Михаил продолжает пользоваться интернетом и писать мне угрозы и оскорбления с аккаунта, который относится к его винному бренду. Стиль СМС Михаила я не могу спутать ни с чем. Поскольку никто не может заставить его вести себя достойно, я решила, что мне и ребенку лучше находиться максимально далеко от него», — подытожила она.

В июне стало известно, что Михаил Хубутия не полностью возместил ущерб после того, как Ван обвинила его в избиении. Тогда она рассказала, что бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того, как женщина решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.

