«Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

«Калашников» закрыл контракт по выпуску специальных автомобилей «Стена»

Концерн «Калашников» закрыл контракт по выпуску специальных автомобилей «Стена», предназначенных для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан, в частности, создания препятствий на пути продвижения агрессивно настроенных групп. Об этом компания сообщила в Telegram.

По данным концерна, спецтехника поставлялась досрочно небольшими партиями. На приведение «Стены» в рабочее состояние требуется менее пяти минут.

«Изделие включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействий», — говорится в публикации.

В настоящее время концерн ведет работы по заключению контрактов на 2026 год.

В апреле «Калашников» сообщил о планах поставок заказчику второй партии спецавтомобилей «Стена».

В декабре концерн рассказал, что Росгвардии и МВД будет поставлена партия машин для пресечения беспорядков.