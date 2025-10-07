«Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

Концерн «Калашников» закрыл контракт по выпуску специальных автомобилей «Стена», предназначенных для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан, в частности, создания препятствий на пути продвижения агрессивно настроенных групп. Об этом компания сообщила в Telegram.
По данным концерна, спецтехника поставлялась досрочно небольшими партиями. На приведение «Стены» в рабочее состояние требуется менее пяти минут.
«Изделие включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействий», — говорится в публикации.
В настоящее время концерн ведет работы по заключению контрактов на 2026 год.
В апреле «Калашников» сообщил о планах поставок заказчику второй партии спецавтомобилей «Стена».
В декабре концерн рассказал, что Росгвардии и МВД будет поставлена партия машин для пресечения беспорядков.