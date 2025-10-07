Путина поздравили президенты двух стран Южного Кавказа

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с днем рождения

Президенты Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения. Слова абхазского лидера приводит агентство «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

Гунба в своем поздравлении назвал Путина одним из авторитетных лидеров в мире. Он также написал, что народ Абхазии благодарен ему за поддержку, а также за помощь в реализации проектов в социальной сфере.

Гаглоев же в своем поздравлении заявил, что Южная Осетия «бесконечно» выражает благодарность за защиту народа от смертельной опасности, восстановлении справедливости и республики после войны.

