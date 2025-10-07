Экономика
04:16, 7 октября 2025Экономика

Конфискованный у Ходорковского участок оценили

Конфискованный у Ходорковского участок на Рублевке оценили в 17,8 млн рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Василий Прокопенко / РИА Новости

Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), занимает больше квадратного километра. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он относится к категории «для индивидуального строительства». Кадастровая стоимость участка —17,8 миллиона рублей.

В декабре стало известно, что семья журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) лишилась земельного участка в 12 соток и расположенного на нем дома площадью 344,6 «квадрата» на Новоцентральной улице в петербургском поселке Лисий Нос.

