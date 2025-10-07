В МИД РФ заявили о тоске западных дипломатов по общению с Россией

В МИД РФ заявили, что дипломаты из стран Запада тоскуют по общению с Россией

Дипломаты из стран Запада «тоскуют» по общению с российской стороной, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас нет кризиса классической дипломатии, и она будет существовать всегда. Он напомнил, что «весь глобальный Юг, Восток» принуждали принимать антироссийские заявления и резолюции в ООН, но у всех есть своя позиция, суверенитет.

«Да и дипломаты Запада, они тоскуют по этому общению, по этой дипломатии, они очень хотят общаться, и они тихонечко с нами общаются», — подчеркнул Биричевский.

Ранее в МИД РФ заявили, что спекуляции Запада о том, что Россия якобы подрывает процесс урегулирования конфликта на Украине, абсурдны.