Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео

Shot: Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео

Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео. Запись выложил Telegram-канал Shot.

На борту находились три человека. Их госпитализировали с серьезными травмами.

Медицинский вертолет компании REACH Air Medical взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе и рухнул на трассу неподалеку от Сакраменто.

Ранее военный вертолет разбился на востоке Германии. Уточняется, что инцидент произошел вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. Пилот и остальные члены экипажа, которые могли выполнять полет, не были обнаружены возле найденных обломков вертолета.