Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 7 октября 2025Мир

Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео

Shot: Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент крушения вертолета санавиации в США попал на видео. Запись выложил Telegram-канал Shot.

На борту находились три человека. Их госпитализировали с серьезными травмами.

Медицинский вертолет компании REACH Air Medical взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе и рухнул на трассу неподалеку от Сакраменто.

Ранее военный вертолет разбился на востоке Германии. Уточняется, что инцидент произошел вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. Пилот и остальные члены экипажа, которые могли выполнять полет, не были обнаружены возле найденных обломков вертолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Популярная модель едва не оконфузилась на публике из-за декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости