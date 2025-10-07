Мощный пожар на заводе в российском городе попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на заводе в Екатеринбурге

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на турбинном заводе в Екатеринбурге. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

По предварительным данным, возгорание началось в инструментальном цехе. Огонь охватил около 1000 квадратных метров. К месту ЧП уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

Дополнение: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского турбинного завода сообщило, что возгорание произошло в мебельном цеху в районе Эльмаш.

Ранее сильный пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. К тушению привлекли более 70 пожарных и 24 единицы техники. У здания частично обрушилась кровля.