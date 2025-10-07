Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 7 октября 2025Силовые структуры

Мосгорсуд проверит законность ареста проживающего в Лондоне бизнесмена

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress.com

Московский городской суд проверит законность решения о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 октября.

17 сентября по ходатайству следователя Чичваркину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его задержания. Бизнесмен обвиняется по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

МВД России объявило бизнесмена в розыск. Он проживает в Лондоне. Там его планировала похитить группа мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте

    Россиян предупредили о наказании за цветы на балконах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости