Мосгорсуд проверит законность ареста проживающего в Лондоне бизнесмена

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина

Московский городской суд проверит законность решения о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 октября.

17 сентября по ходатайству следователя Чичваркину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его задержания. Бизнесмен обвиняется по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

МВД России объявило бизнесмена в розыск. Он проживает в Лондоне. Там его планировала похитить группа мужчин.

