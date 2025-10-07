Бывший СССР
На Украине во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

Мобилизованный умер во время прохождения медкомиссии в Борисполе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мобилизованный умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом, сообщает управление полиции Киевской области.

Согласно информации полиции Киевской области, предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина.

Медицинские работники быстро оказали ему первую помощь, однако спасти его жизнь не удалось. Свидетели сообщили, что мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.

Инцидент произошел в Борисполе 6 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробности о ситуации и обстоятельствах происшествия не сообщаются.

Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что украинцы начали платить сети ресторанов McDonald’s за трудоустройство, которое дает бронь от мобилизации. Взятка при трудоустройстве может составлять 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) при том, что зарплата в сети примерно в 25 раз меньше.

