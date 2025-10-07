На Украине во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

Мобилизованный умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом, сообщает управление полиции Киевской области.

Согласно информации полиции Киевской области, предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина.

Медицинские работники быстро оказали ему первую помощь, однако спасти его жизнь не удалось. Свидетели сообщили, что мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.

Инцидент произошел в Борисполе 6 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробности о ситуации и обстоятельствах происшествия не сообщаются.

