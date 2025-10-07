Соскин: Передача Tomahawk Украине затянет мирное урегулирование конфликта

Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «ориентирован на то, чтобы продолжать убивать», но денег и оружия у армии больше нет. Политик рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа и Tomahawk, сказал Соскин. «Да только это не поможет и не спасет от поражения», — отметил он.

Соскин добавил, что украинский лидер старается пригласить в Киев побольше европейских лидеров, чтобы создать радужную картинку для главы Белого дома и тем самым попытаться склонить на свою сторону. «Бойня будет продолжаться, политики будут кататься. А между тем, это просто катастрофа», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.