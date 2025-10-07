На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

Эксперт Слезкин: Слова о поставках Tomahawk Украине — в основном блеф

Слова американского руководства о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине представляют собой в основном блеф. Об этом заявил старший научный сотрудник и руководитель программы российских исследований в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона Питер Слезкин, пишет ТАСС.

По мнению эксперта, глава Белого дома Дональд Трамп все еще сохраняет желание видеть потепление российско-американских отношений.

«Администрация Трампа всегда желала сближения с Россией. Это не претерпело изменений. А разговор про "Томагавки" является в основном блефом», — предположил он.

При этом конфликт на Украине должен быть урегулирован «удовлетворительным образом, прежде чем двусторонние отношения Москвы и Вашингтона могут быть полностью нормализованы», добавил Слезкин.

Ранее сам Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом он рассказал в контексте вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Украина не получит Tomahawk. Такие обещания со стороны Вашингтона являются лишь попыткой угодить «европейским друзьям».

