Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 7 октября 2025Мир

На Западе призвали Трампа сдержать обещание по Украине

Финский политик Мема призвал Трампа сдержать свое слово по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, чтобы сдержать свое обещание урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил в соцсети X финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я призываю президента Трампа не обострять ситуацию, предоставляя эти ракеты большой дальности, но сдержать слово, поскольку он собирался работать над прекращением этой войны. Мы не хотим, чтобы война перекинулась на страны Балтии, а затем и на Европу», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу Tomahawk Киеву. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

    Окружение Трампа обеспокоилось ухудшением его умственных способностей

    Гоблин заговорил на литовском

    Потерявшая сына звезда «Сватов» попала в психбольницу

    «Ангел» Victoria's Secret позанималась спортом с голыми ягодицами

    В Барнауле пожарные спасли кота из горящей квартиры

    Предсказан курс доллара на конец октября

    Психолог поддержала контролирующих переписки партнеров женщин

    На Западе призвали Трампа сдержать обещание по Украине

    В сети оценили внешность 21-летнего сына Рассела Кроу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости