Названа неочевидная опасность «Томагавков»

Ракеты Tomahawk на Украине могут угрожать Балтфлоту

Противокорабельные модификации крылатых ракет Tomahawk могут угрожать Балтийскому флоту России в случае их передачи Киеву. Неочевидную опасность «Томагавков» назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в случае принятия решения о передаче Украине «Томагавков» Киев может получить ракеты модификации BGM-109E Block IV Tactical Tomahawk или Block Vb.

Автор допустил, что для их запуска могут использовать компактные пусковые установки LRFL на шасси двухосного бронеавтомобиля Oskosh JLTV.

Он также подчеркнул, что существует противокорабельная модификация стратегических «Томагавков» Block Va. «Это изделие при пуске из центральных и северных районов Украины может представлять угрозу для кораблей не только Черноморского, но и Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Ранее американский Институт изучения войны опубликовал карту, демонстрирующую зону поражения «Томагавков» в случае их передачи Киеву. Версия с дальностью 1600 километров теоретически может долететь до 1655 военных объектов на территории России.