17:08, 7 октября 2025Наука и техника

Названа неочевидная опасность «Томагавков»

Ракеты Tomahawk на Украине могут угрожать Балтфлоту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Central Command / Reuters

Противокорабельные модификации крылатых ракет Tomahawk могут угрожать Балтийскому флоту России в случае их передачи Киеву. Неочевидную опасность «Томагавков» назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в случае принятия решения о передаче Украине «Томагавков» Киев может получить ракеты модификации BGM-109E Block IV Tactical Tomahawk или Block Vb.

Автор допустил, что для их запуска могут использовать компактные пусковые установки LRFL на шасси двухосного бронеавтомобиля Oskosh JLTV.

Материалы по теме:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): что это, почему США из него вышли
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД):что это, почему США из него вышли
30 января 2019
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

Он также подчеркнул, что существует противокорабельная модификация стратегических «Томагавков» Block Va. «Это изделие при пуске из центральных и северных районов Украины может представлять угрозу для кораблей не только Черноморского, но и Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Ранее американский Институт изучения войны опубликовал карту, демонстрирующую зону поражения «Томагавков» в случае их передачи Киеву. Версия с дальностью 1600 километров теоретически может долететь до 1655 военных объектов на территории России.

