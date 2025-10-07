Из жизни
Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила в машине

В Великобритании не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Weber / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Жительница Великобритании по имени Меган Ишервуд рассказала, что не знала, что беременна, пока не родила в машине скорой помощи. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

26-летняя женщина вызвала скорую 9 сентября. В тот день она мучилась от сильных болей в правом боку и рвоты кровью. Парамедики приняли эти симптомы за аппендицит и решили доставить ее в больницу. Однако состояние Ишервуд ухудшилось. Из женщины хлынула кровь, и врачи увидели между ее ног младенца.

Страдающую от схваток Ишервуд отнесли в машину скорой помощи и повезли в больницу. Она родила мальчика по пути. Он оказался недоношенным. Матери и ее сыну диагностировали сепсис, но под присмотром врачей они смогли восстановиться.

«Он просто появился из ниоткуда», — вспоминает Ишервуд о родах мальчика, которого назвала Джексоном. Она предполагает, что отцом Джексона является мужчина, с которым она когда-то занималась сексом, но не состояла в отношениях. Несмотря ни на что, Ишервуд заявила, что счастлива быть матерью, и назвала своего ребенка чудом.

Ранее сообщалось, что жительница Чикаго, США, родила в машине, пока ее муж сидел за рулем. Муж принял у нее роды, не убирая ноги с педали тормоза.

.
    Все новости