21:07, 7 октября 2025

Неизвестные привязали женщину к бревну и бросили в пруд

В Таиланде в пруду нашли останки женщины, привязанной к бревну
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pranay Chandra Singh / Shutterstock / Fotodom

В провинции Пхетчабури в Таиланде нашли останки пропавшей женщины. Об этом сообщает издание The Thaiger.

55-летняя Ладда Додесанг исчезла 22 сентября. Вскоре ее мотоцикл обнаружили в лесу, а 6 октября житель соседнего села заметил в пруду останки. Женщина плавала в воде лицом вниз. Она была привязана к бревну, ее шею туго перетягивали ткань и веревка, а правая рука была отрублена.

Следователи считают, что смерть была насильственной. Мотивы, которые могли толкнуть злоумышленников на преступление, остаются неизвестными. Они не тронули 20 тысяч бат наличными (примерно 50 тысяч рублей) и буддийские амулеты, которые были при женщине.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.

