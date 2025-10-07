Нобелевскую премию по физике вручат за доказательство квантовых эффектов в макромире

Нобелевскую премию по физике в 2025 году получили Кларк, Деворе и Мартинис

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Об этом сообщается на сайте премии.

Ученые из Калифорнийского и Йельского университетов первыми продемонстрировали, что законы квантового мира могут проявляться в системе, достаточно большой, чтобы держать ее в руке. Их сверхпроводящая электрическая схема способна «проходить сквозь стену» — переходить из одного состояния в другое без преодоления энергетического барьера, а также поглощать и излучать энергию строго определенными порциями.

Эти эксперименты показали, что квантовые эффекты можно наблюдать и контролировать на макроскопическом уровне. Работы лауреатов стали важным шагом к созданию квантовых компьютеров и сверхточных датчиков, а также изменили фундаментальное представление о границе между классической и квантовой физикой.

В 2024 году Нобелевскую премию по физике присудили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за фундаментальные открытия, позволившие развить машинное обучение на основе нейронных сетей.