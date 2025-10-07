Вероятность военного блока Казахстана и Азербайджана со страной НАТО оценили

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев отверг создание военного блока на базе объединения. Об этом он сообщил в интервью агентству «Казинформ».

Вместо этого, отмечает генсек, планируется утвердить новый формат сотрудничества между тюркскими странами — OTS+. Он подразумевает развитие сотрудничества со странами, не входящими в организацию. «Хочу сразу подчеркнуть — речь не идет о каких-то закрытых или военных блоках, как иногда пытаются интерпретировать некоторые журналисты. Это неправда», — заявил генсек.

12-й саммит ОТГ проходит в Азербайджане. Помимо него, в организацию входят Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Турция же является членом НАТО.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-участницам ОТГ провести военные учения в 2026 году. Это подразумевает совместные учения стран-участниц ОДКБ и НАТО.