Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 7 октября 2025Из жизни

Охотники вступились за енотов-нацистов Геринга

В Германии охотники назвали стерилизацию енотов Геринга нарушением прав животных
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / dpa / Globallookpress.com

В Германии федерация охотников земли Гессен вступилась за так называемых енотов-нацистов Геринга, которых власти решили массово стерилизовать. Об этом сообщает «Би-би-си».

В районе Касселя обитает около 30 тысяч енотов, из-за чего город называют европейской столицей этих зверьков. Столкновения с людьми там случаются особенно часто, причем некоторые жители серьезно страдают из-за этого. В августе городские власти запустили программу по стерилизации енотов в качестве гуманной альтернативы отстрелу. Животных приманивали вареньем, ловили и отправляли на операцию.

Суть программы заключалась в том, что еноты перестанут размножаться, но при этом будут отпугивать сородичей со своих территорий. За три года власти Касселя надеялись сократить поголовье енотов на 20 процентов. Однако в конце сентября на защиту животных встали охотники. Они заявили, что отстрел енотов законен, и назвали проведение над ними хирургических операций без специального разрешения ветеринарных органов нарушением прав животных.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

В итоге программу по стерилизации остановили. Всего за это время успели прооперировать только 10 зверьков. Власти Касселя надеются, что вскоре смогут продолжить стерилизацию.

Считается, что еноты распространились в районе города в 1930-е годы по воле министра авиации и имперского егеря нацистской Германии Германа Геринга. Согласно легенде, ближайший сообщник Гитлера решил внести разнообразие в животный мир страны и распорядился выпустить две пары енотов из Северной Америки в лес недалеко от Касселя.

В Германии в год отстреливают около 200 тысяч енотов, при этом их популяция держится на уровне двух миллионов особей, что объясняется высокой плодовитостью. Одна самка может произвести на свет до семи-восьми детенышей. При этом обитающие рядом с жильем еноты легко находят пищу на многочисленных помойках.

В ноябре 2024 года жители Касселя пожаловались, что еноты захватили город. Пострадали несколько жителей, включая женщину, у которой развился сепсис после нападения зверька.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости