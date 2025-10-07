Интернет и СМИ
Парень переел суши и опозорился перед своей девушкой в постели

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником HogwartsDropout-69 рассказал о том, как оконфузился перед собственной девушкой. По его словам, причиной проблемы стали суши, оставшиеся после празднования дня рождения его друга.

«Там была просто гора суши, которые никто не ел. И тогда жена друга уговорила меня взять их с собой. Поняв, что в холодильнике они, скорее всего, долго не проживут, я на следующий день решил съесть большую часть, чтобы не выбрасывать», — написал автор.

Тем же вечером он пригласил в гости свою возлюбленную. Пара занялась сексом, однако в процессе девушка заметила «большую коричневую полосу» на белом покрывале.

«Мне было невероятно стыдно, когда я понял, что это я. Видите ли, входивший в состав суши эсколар — очень жирный, и его жир не переваривается человеком. Поэтому, если съесть его особенно много, этот жир начнет вытекать из вас», — удивился автор.

К его счастью, девушка отнеслась к проблеме с юмором. Она философски заметила, что ее как мать-одиночку с маленьким ребенком вряд ли могут удивить такие оплошности.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как ночевка с бойфрендом обернулась для нее необходимостью стирать штаны и отмывать ванную. В день отъезда к нему девушка забыла принять лекарства.

.
