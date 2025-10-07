Россия
Под Москвой не поставленный на ручник автомобиль переехал пенсионерку

В Воскресенске не поставленный на ручник автомобиль переехал пенсионерку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Воскресенске автомобиль, не поставленный на ручник, переехал пенсионерку. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как пожилая женщина идет по дороге. Внезапно ее нагоняет машина, россиянка оказывается под колесами и начинает кричать.

Прохожие услышали крики о помощи и вызвали бригаду медиков. Пенсионерку доставили в больницу с травмами.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу. Бабушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии со множественными травмами.

Еще раньше в Новосибирске курьер-мигрант на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре.

