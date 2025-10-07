Похитивший и избивший школьника юный россиянин заинтересовал главу СК России

В Новосибирске возбуждено дело из-за похищения и избиения 13-летнего подростка

В Новосибирске задержан юный местный житель, который похитил и избил 13-летнего школьника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Фигуранту 17 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

По данным правоохранителей, преступление было совершено вблизи футбольного поля, расположенного на территории школы в Ленинском районе города. Там подросток в компании с другими неустановленными лицами угрожал школьнику. Они насильно посадили его в машину и отвезли в другой микрорайон, где избили. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Якутске суд арестовал двух 16-летних девочек за расправу над 40-летней женщиной и ее 11-летним сыном.